Alerte jaune à la pluie sur une partie de la Wallonie: plusieurs cours d'eau en pré-alerte de crue

Une Cellule d'Expertise régionale a été convoquée à la suite des pluies abondantes tombées ces dernières 24 heures en Wallonie, annonce le SPW dans un communiqué lundi. Une alerte de crue sur la Senne et ses affluents a ainsi été émise dimanche soir et est maintenue jusqu'à nouvel ordre. Toutefois, une tendance à la décrue est attendue dans les prochaines heures.

D'autres cours d'eau et affluents sont pour leur part actuellement en phase de pré-alerte. Il s'agit de l'Escaut, de l'Ourthe inférieure et de ses affluents, de l'Amblève et de ses affluents, de la Mehaigne et de ses affluents, de la Basse Lesse et de ses affluents, du Viroin et de ses affluents, de la Chiers et de ses affluents, de la Haute Semois et de ses affluents, et, enfin, de la Dyle et de ses affluents. Les niveaux de ceux-ci pourraient continuer à augmenter progressivement sans pour autant dépasser les seuils d'alerte, note la Cellule d'Expertise.