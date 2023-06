Des températures moins élevées en seconde partie de semaine

Le temps sera encore généralement sec lundi après-midi, sous un ciel partagé entre éclaircies et champs nuageux. Les maxima iront de 21 à 28 degrés, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique.

Cette nuit, une nouvelle zone pluvio­-orageuse sera active à partir du sud et les minima oscilleront entre 16 et 19 degrés.

Mardi matin, il fera temporairement plus calme sous un ciel partiellement nuageux. L'après­-midi et en soirée, le temps sera marqué par des averses ou des orages localement violents. Il fera aussi plus chaud avec des maxima de 25 à 30 degrés.