Encore un peu de soleil avant un retour des nuages pendant le week-end

Ce soir, les nuages cumuliformes se dissiperont progressivement, et le ciel deviendra alors à nouveau peu nuageux à serein. Les minima se situeront entre 10 et 13°C en Ardenne, et entre 13 et 15°C ailleurs, sous un vent généralement faible de secteur est à sud-est.

Samedi, le temps sera encore ensoleillé avec toutefois graduellement des nuages d'altitude en provenance de la France au cours de la journée. Il fera assez chaud pour la saison avec des maxima de 20°C en Hautes Fagnes à 25°C en plaine, sous un vent d'est à sud-est, faible à parfois modéré.