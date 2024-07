Fraicheur et quelques averses vers l'Ardenne

Dimanche, après la dissipation de l'éventuelle grisaille matinale, le ciel sera d'abord ensoleillé. Des cumulus se formeront en cours de journée et laisseront échapper quelques averses isolées. Il fera plus doux avec des températures qui remonteront entre 18 ou 19 degrés en haute Ardenne et en bord de mer, 21 ou 22 degrés dans la plupart des régions et localement 23 degrés en Campine.

La journée de lundi débutera sous le soleil. Des nuages se reformeront l'après-midi, puis un front traversera le pays en soirée et la nuit suivante sous forme de pluie ou localement d'averses orageuses. Il fera plus chaud, avec des maxima de 23 degrés en haute Ardenne et en bord de mer, et 26 degrés en Campine et dans la région liégeoise.

Après un risque d'averses mardi, le reste de la semaine devrait se passer au sec et sous le soleil.