"Il va faire de plus en plus froid": le mercure plonge cette semaine, mais peut-on vraiment parler de vague de froid?

Les températures plongent cette semaine, il va faire de plus en plus froid. Peut-on pour autant parler de vague de froid? Non, voici pourquoi.

Ce dimanche matin, il faut en tout cas s'attendre à encore un petit peu de neige dans les Ardennes, bien qu'elle ne devrait pas rester bien longtemps. Mieux vaut quand même rester prudent sur les routes: l'IRM a activé son alerte jaune pour les conditions glissantes dans les provinces de Liège et du Luxembourg : "Compte tenu de l'humidité résiduelle à la surface du sol, des plaques de glace pourraient se former".

Et puis le reste de la semaine "il va faire de plus en plus froid", prévient Vanessa Matagne. "Il y a un vaste anticyclone qui est occupé à se développer sur la Scandinavie et qui va progressivement ramener l'air froid de la Russie et du Pôle Nord chez nous, ce qui va évidemment faire chuter le mercure. En début de semaine, il va geler de jour comme de nuit, et ce, sur tout le pays, avec des paysages givrés en matinées et ils le resteront une bonne partie de la journée. On attend jusqu'à -8 voire -9 degrés pendant les nuits. En journée, on restera sous la barre du 0 degré".