Inondations en Allemagne: des personnes évacuées en bateaux et hélicoptère

D'intenses pluies ont provoqué des inondations en Bavière, dans le sud de l'Allemagne. L'état d'urgence a été déclaré et plusieurs personnes ont dû être évacuées de leur habitation à l'aide de bateaux et d'un hélicoptère.

L'état d'urgence a été déclaré samedi dans les arrondissements de Guntzbourg, Augsbourg, Aichach-Friedberg et Neu-Ulm. A Ausbourg, une digue et un barrage ont lâché. La situation est particulièrement tendue sur les cours d'eau Roth, Osterbach et Biber.

Selon les autorités d'Ausbourg, le niveau d'eau pourrait encore fort augmenter au cours des prochaines heures. Elles s'attendent à un niveau d'inondation qui n'est censé être atteint qu'une fois par siècle.