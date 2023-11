Italie: nouvelle vague d'intempéries en Toscane

Sur certaines zones de la Toscane, 30 mm de pluie sont attendues, a-t-il précisé, ajoutant sur X, ex-Twitter, qu'une ligne de chemin de fer locale a été interrompue et des glissements de terrain enregistrés, sans faire de victime.

"La population doit monter aux étages élevés des habitations et ne doit absolument pas sortir dans la rue. Nous nous attendons à des problèmes également à cause du vent fort et si vous pouvez, évitez de prendre la route", a-t-il écrit sur Facebook.

Samedi soir, quelque 5.000 foyers étaient encore privés d'électricité, selon Enel, la société de distribution d'énergie.

Dès samedi soir, le gouverneur de la région avait annoncé "des évacuations par mesure de précaution" de plus d'un millier de personnes des zones frappées par la précédente vague d'intempéries.