Jeudi estival avec des périodes ensoleillées et jusqu'à 27 degrés

Le temps restera sec et assez ensoleillé avec quelques nuages d'altitude. L'après-midi, quelques petits nuages cumuliformes se développeront. Il fera plus chaud que les jours précédents avec des maxima d'environ 24 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et en bord de mer à 27 ou 28 degrés sur le centre du pays. Le vent sera généralement faible d'est à sud-est; à la côte, une brise modérée de nord-nord-est se développera l'après-midi.