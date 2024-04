Jusqu'à 24 degrés ce samedi: comment expliquer cette météo "exceptionnelle pour un 6 avril"?

Des températures pareilles à cette période de l'année, c'est déjà arrivé. "Je pense notamment à la semaine du 2 au 6 avril en 2011 où on avait régulièrement recensé entre 22 et 24 degrés et si on remonte même encore un petit peu plus loin, en 1946, on avait même répertorié 25 degrés à cette période", dit Sabrina Jacobs.

Mais notre experte met en lumière l'impact du changement climatique sur ces phénomènes météorologiques de plus en plus réguliers. Les températures grimpent d'année en année, évoquant une tendance qui semble s'accélérer inexorablement en parallèle à ce dérèglement climatique.

En parallèle, la France fait face à des crues importantes et des températures anormalement élevées pour la saison. Sabrina Jacobs souligne que les chiffres grimpent d'année en année. Elle évoque aussi un effet yo-yo dans les prévisions, avec un retour à des températures plus froides rapidement après.