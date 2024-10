La dépression Kirk a balayé notre pays: le centre-ville de Couvin inondé, un camping évacué

La dépression Kirk, avec sa zone de pluie très active, qui a traversé la Belgique "a maintenant quitté notre pays, et les précipitations les plus importantes sont derrière nous", annonce l'Institut royal météorologique (IRM) ce jeudi à 6h.

A Namur, la ville de Couvin a particulièrement été touchée. En raison des fortes précipitations, le centre-ville s'est retrouvé partiellement sous eau. Un peu avant 23h, un plan d'urgence et d'intervention a été déclenché au niveau communal. Les hommes du feu ont réalisé une quarantaine d’interventions pendant la nuit pour des chaussées inondées, des chutes d’arbres et des caves inondées.

Plusieurs cours d’eau sont toujours en alerte de crue dans les provinces de Luxembourg, Namur et Liège et certaines rivières ont légèrement débordé, sans causer de gros dégâts.

Melinda Bilmez est sur place ce jeudi matin. Notre journaliste décrit la situation compliquée: "On vient tout juste d'arriver au camping. Impossible pour nous de passer en voiture, l'entrée du camping est complètement sous eaux, il y a même du courant et donc on va être très prudents. On a d'ailleurs préféré enfiler nos bottes pour tenter de rejoindre l'entrée du camping", explique-t-elle en direct sur bel RTL. "En fait, c'est le cours d'eau situé ici à quelques mètres, l'Eau Noire, qui a débordé hier soir et qui a inondé ce camping à cause de la dépression Kerk", ajoute la journaliste.

Au milieu de la nuit, le bourgmestre de Couvin Claudy Noiret semblait indiquer que la situation était sous contrôle. La phase communale a été levée à 6h du matin ce jeudi. Mais vers 7h30, le mayeur a décidé de déclencher à nouveau le plan d'urgence communal.

Au Luxembourg, les pompiers sont intervenus une cinquantaine de fois, notamment pour des vidanges de caves.

A Chimay, le village de Baileux a aussi été touché par plusieurs inondations de chaussée. La même situation a lieu à Rièzes, Viroinval et Doische, où plusieurs routes sont impraticables ou difficilement praticables à cause des fortes pluies.