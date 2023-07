La Grèce fait face à sa première vague de chaleur de l'année, 45 degrés attendus à Athènes

Les météorologistes ne peuvent pas encore prévoir combien de temps va durer la vague de chaleur exactement, mais craignent que ces températures élevées se maintiennent pendant une dizaine de jours. Le risque d'incendie est lui assez limité, en raison des précipitations qui sont tombées sur le pays au cours des dernières semaines.

Les autorités invitent les Grecs et les touristes à la prudence, et leur recommandent d'éviter de pratiquer une activité physique intense ainsi que de travailler depuis leur domicile, dans la mesure du possible. Il est également conseillé aux employeurs de ne pas demander à leurs travailleurs de réaliser des tâches trop lourdes d'un point de vue physique.