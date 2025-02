La neige fait son retour: voici où et quand elle va tomber

Il pleuvra et il neigera même localement aujourd'hui. En cause : une dépression qui est installée sur la Bretagne et qui va se décaler en direction du Benelux. Au milieu de semaine, nous allons la retrouver sur l'Allemagne, ce qui nous promet une belle fin de semaine. Parce que cet après-midi, c'est la grisaille va dominer. On s'attend à de nouvelles précipitations, pluvieuses voire hivernales, neigeuses même très localement et des températures qui varieront entre 1 et 6 degrés, annonce Sabrina Jacobs.

Cette sensation hivernale va se confirmer dans le courant des prochaines heures, notamment cette nuit, avec des minima en légère hausse, mais qui localement seront encore négatifs, -1 à 3 degrés. Des averses blanches, un petit peu comme ce matin localement annonceront une journée de demain, placée également sous le signe de la grisaille, même si les éclaircies seront un petit peu plus nombreuses, avec une probabilité de précipitation comprise entre 30 et 60%.