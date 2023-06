Le soleil faiblit à l'approche d'orages dans la semaine

Un soleil voilé sera d'abord présent sur la moitié est, dimanche, mais la nébulosité augmentera rapidement et quelques averses remonteront depuis la France en cours de matinée. Plus tard dans l'après­-midi et en soirée, le risque d'orage deviendra également plus important, principalement sur l'ouest du pays, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM).

En soirée et durant la nuit, le ciel sera changeant et le risque d'averses orageuses concernera essentiellement le nord du sillon Sambre­-et­-Meuse. Les minima varieront de 15 à 20°C, sous un vent faible à modéré de sud à sud­-ouest.

Lundi, le ciel sera partagé entre éclaircies, nuages d'altitude et nuages cumuliformes. Seules quelques ondées localisées pourront se manifester en journée. En soirée et la nuit suivante, des averses plus marquées et par endroits accompagnées d'orages devraient arriver par la France. Les maxima seront compris entre 22°C à la mer et 28°C en Campine, sous un vent faible à modéré d'ouest à sud­-ouest. En fin d'après­ midi, le vent s'orientera au nord­-ouest sur l'ouest et le nord-ouest du pays et deviendra faible de direction variable ailleurs.

Mardi, le temps sera instable avec des averses de plus en plus nombreuses au fil des heures. Elles gagneront également en intensité et s'accompagneront d'orages potentiellement forts. Les maxima oscilleront entre 22°C à la mer et 28°C en Campine.

Mercredi, la nébulosité sera variable avec quelques averses résiduelles dans l'intérieur des terres et un risque d'orage sur le sud­ est du pays. Les maxima se situeront entre 21°C à la Côte et 25 à 27°C en plaine.