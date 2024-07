Le temps sera ensoleillé et plus chaud avec jusqu'à 28 degrés

Le temps sera ensoleillé et plus chaud avec des maxima de 23 à 28 degrés lundi, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM). En cours de journée, des nuages d'altitude se formeront graduellement et, en fin de journée, des averses ou des orages atteindront la Belgique à partir de la frontière française.

Ce soir, des averses et orages séviront à plusieurs endroits. Il y a encore un risque de quelques averses cette nuit. Les minima seront compris entre 14 et 17 degrés.

Mardi, le temps sera variable et assez venteux avec des averses à partir de l'ouest. Il sera également plus frais, avec des maxima de 17 à 22 degrés. Il fera d'abord sec et ensoleillé avec des voiles d'altitude qui deviendront progressivement plus nombreux et plus épais. Vers la fin d'après-midi, des averses ou des orages atteindront le pays à partir de la frontière française.