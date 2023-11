Les averses et rafales vont rythmer la semaine

Le ciel sera changeant et les averses fréquentes lundi après-midi et ces prochains jours, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Les rafales pourront par ailleurs atteindre jusqu'à 60 km/h.

Ce soir et cette nuit, le temps deviendra plus sec, mais le risque d'averses persistera en bord de mer et sur l'extrême sud-est du pays, avant d'augmenter sur le centre du territoire en deuxième partie de nuit. Le mercure atteindra 5 degrés en Hautes-Fagnes, 8 degrés dans le centre et 10 degrés dans la région côtière. Le vent sera modéré et jusqu'à assez fort sur la côte, de secteur sud-sud-ouest à sud-ouest.

Cet après-midi, une ligne d'averses traversera le pays à partir de la côte avant l'arrivée de larges éclaircies en fin de journée. Les maxima seront compris entre 7 et 10 degrés en Ardennes, de 10 à 12 degrés à l'intérieur du pays et 13 degrés au littoral. Le vent sera modéré à assez fort de secteur sud-ouest, avec des rafales jusqu'à 60 km/h, surtout en début d'après-midi.

Mardi, le ciel sera très nuageux sur la moitié sud-est du pays et plus changeant au fil de la journée. Le risque d'averses sera plus important en Wallonie. Les maxima se situeront entre 6 et 9 degrés au sud du sillon Sambre et Meuse et 12 degrés à la côte. Quelques averses seront encore possibles en soirée, alors que les rafales pourront atteindre 50 à 60 km/h.

Mercredi, après quelques rayons de soleil, de nouvelles pluies aborderont l'ouest du pays en fin de matinée pour se propager sur tout le territoire durant la journée, sous des rafales jusqu'à 70 km/h. Les températures seront comprises entre 7 et 12 degrés. Jeudi et vendredi, le temps sera à nouveau instable avec des risques de précipitations.