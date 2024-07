Les nuages et la pluie prennent le relais des éclaircies

Le soleil va à nouveau jouer à cache-cache avec les nuages lundi après-midi et ses prochains jours, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin de la mi-journée. Si des éclaircies perdureront à l'est, la pluie arrivera dans la soirée depuis l'ouest du territoire et jouera les prolongations mardi.

Il fera plutôt nuageux sur l'ouest de la Belgique lundi après-midi, alors que quelques éclaircies persisteront à l'est du pays. La nébulosité augmentera partout au fil de la journée, sous des températures situées entre 20 et 24 degrés et un vent modéré d'ouest à sud-ouest.

Le ciel sera encore nuageux au fil de la nuit, avec un risque de pluie. Les minima tomberont de 14 à 18 degrés sous un vent faible à modéré d'ouest à sud-ouest. Ce temps nuageux et humide persistera dans l'est du pays mardi matin, alors que des éclaircies poindront quelque peu à l'ouest. L'alternance d'éclaircies et d'averses se poursuivra par la suite avec des maxima variant de 18 à 23 degrés.