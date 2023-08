Les nuages, quoique abondants, font le gros dos

Après un mois de juillet humide et sombre, c'est avec méfiance que les Belges scrutent le ciel aoûtien. Qu'ils se rassurent: si les lunettes de soleil resteront dimanche dans leur étui, les parapluies aussi. Quant au mercure, il paressera entre 19°C et 24°C, prévoit l'Institut royal météorologique dans son bulletin de la mi-journée.

Dimanche après-midi restera drapé dans la grisaille, bien que quelques éclaircies s'amuseront à donner le change. Le risque d'assister à une averse isolée ne peut cependant totalement être écarté, principalement sur le nord-ouest du territoire. En fin d'après-midi, le soleil percera plus largement. Le thermomètre indiquera jusqu'à 19°C sur les hauteurs de l'Ardenne, 21°C en bord de mer et de 22°C à 24°C dans les autres régions. Le vent généralement modéré faiblira en fin de journée.

La soirée se poursuivra sous un ciel sec et peu nuageux. Des nuages bas pourraient se former durant la nuit, tandis que les minima oscilleront entre 9°C en Ardenne et 14°C en plaine.