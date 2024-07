Les parcs bruxellois et la forêt de Soignes fermés en raison du risque d'orages

Les parcs, réserves naturelles et bois bruxellois, dont la forêt de Soignes, seront interdits d'accès au public à partir de 17h00, a annoncé mardi l'agence régionale Bruxelles Environnement. Cette décision fait suite à l'avertissement orange émis par l'Institut royal météorologique (IRM) en raison d'un risque d'orages et d'inondations dans le centre du pays.

Des avis seront apposés aux entrées des parcs régionaux et des bois bruxellois, et des gardiens informeront le public, prévient Bruxelles Environnement. Il est par ailleurs recommandé d'éviter de circuler à proximité des arbres sur l'ensemble du territoire régional, en raison de rafales pouvant dépasser les 80 km/h.

Un avertissement orange aux orages et inondations a été lancé entre 17h00 et 20h00 sur les provinces du Hainaut, de Namur, du Brabant wallon, du Brabant flamand, du Limbourg et d'Anvers, ainsi que sur la Région bruxelloise. Un code jaune a en outre été émis pour les provinces de Liège et de Flandre orientale. Cette alerte jaune est active jusqu'à 23h00 sur tout le centre du pays, depuis la province du Hainaut jusqu'au Limbourg.