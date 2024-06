Les températures vont flirter avec les 30 degrés

L'été est bien là. Du moins pour ces prochains jours. Ces mardi et mercredi, le mercure pourrait même grimper jusqu'à 30 degrés, selon les prévisions à la mi-journée de l'Institut royal météorologique.

Mardi après-midi, le temps sera ensoleillé avec ci et là quelques nuages cumuliformes dans l'intérieur des terres. Les maxima poursuivront leur ascension avec des valeurs comprises entre 22 ou 23 degrés au littoral et en haute Ardenne, et 29 voire localement 30 degrés en Campine. À la Côte, une brise modérée de secteur nord s'enclenchera.

Mercredi, le temps restera estival avec beaucoup de soleil. L'après-midi, des nuages cumuliformes se développeront mais le temps restera sec à une averse isolée près. Les maxima se situeront entre 24 degrés au littoral et 29 ou 30 degrés en Campine.