L'hiver arrive: la Wallonie est-elle prête à affronter la neige et le verglas?

Les premières neiges sont attendues cette semaine sur les hauteurs de l'Ardenne. La Wallonie se prépare activement à affronter les conditions hivernales. Le Service public de Wallonie Mobilité et Infrastructures (SPW MI) a dévoilé son plan hiver 2024-2025, mettant en avant des moyens considérables pour assurer la sécurité des usagers de la route.

Le SPW MI a mis en place un dispositif conséquent pour lutter contre les intempéries hivernales. Plus de 1.200 personnes seront mobilisées quotidiennement, appuyées par 660 engins d’épandage et de déneigement. Ces équipes interviendront sur les 7.834 kilomètres du réseau routier régional wallon, prêtes à faire face aux chutes de neige, au verglas et aux pluies verglaçantes.

Pour une efficacité optimale, le SPW MI privilégie l'épandage préventif, réalisé 3 heures avant l'apparition de givre ou de verglas. Cette méthode permet de consommer jusqu'à 4 fois moins de sel qu'un traitement curatif. L’an dernier, 42.500 tonnes de sel et 6.700 tonnes de saumure ont été nécessaires pour un coût total de 3.102.771 €.