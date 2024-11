Le prix de l'énergie est en hausse: doit-on s'inquiéter pour l'hiver?

Ciel gris, vent faible et températures en baisse... Ces conditions météorologiques ont un impact direct sur le marché de l'énergie. Avec peu de vent et de soleil, la production d'énergie renouvelable est en berne, tandis que la demande en électricité augmente pour se chauffer, vu les températures. Résultat : les prix grimpent sur le marché de gros.

"C'est un phénomène saisonnier et limité dans le temps", rassure Laurent Jacquet, directeur de la Creg, la commission de régulation de l'électricité et du gaz. "On voit ces hausses de prix sur les marchés de gros aujourd'hui, pour les prochaines heures, les prochains jours. Mais quand on regarde les prix à terme, pour les différents mois de l'hiver et pour l'année prochaine, on a des niveaux tout à fait raisonnables."