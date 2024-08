Météo: voici les prévisions avant la rentrée scolaire

Partager:

La nébulosité sera plus abondante vendredi avec quelques faibles pluies depuis le nord-ouest, qui n'atteindront le sud-est qu'en fin de journée. L'après-midi signera le retour d'éclaircies dans l'ouest. Les maxima seront de 20 à 24 degrés, sous un vent de sud-ouest assez soutenu. Le ciel deviendra très nuageux avec parfois un peu de pluie depuis le nord-ouest. Dans le courant de l'après-midi, des éclaircies se développeront sur l'ouest du pays. Au sud du sillon Sambre et Meuse, le temps pourrait rester sec une bonne partie de la journée. Les maxima seront proches de 20 degrés en Ardenne, 22 degrés à la mer et 23 ou 24 degrés dans le centre. Le vent de sud à sud-ouest sera modéré à assez fort dans l'intérieur et parfois fort au littoral. Les rafales pourront dépasser les 60 km/h, et même atteindre 70 km/h dans le nord-ouest.

Demain samedi, le ciel deviendra partiellement à très nuageux avec, en cours d'après-midi et en soirée, des pluies et des averses depuis l'ouest pouvant s'accompagner d'orage. Dans l'est du pays, le soleil sera présent encore un bon moment et les précipitations ne sont attendues qu'en fin de journée ou en soirée. Les maxima se situeront entre 22 degrés à la mer et 28 degrés en Campine. Le vent sera modéré à assez fort de sud-sud-ouest virant à l'ouest à l'arrière de la zone de précipitations. Les rafales seront généralement de l'ordre de 60 km/h, mais elles pourraient être plus fortes sous un orage. Dimanche, le temps sera d'abord ensoleillé. En journée, des éclaircies alterneront avec quelques champs nuageux. Le temps sera généralement sec. Les maxima, plus frais, varieront entre 16 et 21 degrés. Le vent sera faible à généralement modéré, à la mer modéré puis parfois assez fort en fin de journée, de secteur sud-ouest. Lundi, il fera généralement sec avec du soleil et des nuages cumuliformes qui se développeront en cours de journée puis se dissiperont en soirée. Les maxima oscilleront autour de 21 degrés dans le centre.