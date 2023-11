Neige, plaques de givre ou de glaces: soyez prudents sur la route, les conditions glissantes prolongées

L'avertissement est valable dès ce mercredi matin pour les provinces de Liège et Luxembourg, tandis qu'il commence en début de soirée pour le reste du pays. Excepté sur le centre, soit les deux provinces de Brabant et la Région bruxelloise, où l'avertissement prendra fin en début de nuit, il sera en vigueur jusque jeudi matin partout ailleurs.

Ce soir et cette nuit, quelques (faibles) précipitations hivernales (neige fondante ou neige) sont encore prévues au sud du sillon Sambre et Meuse, où quelques plaques de glace ou de givre localisées sont tout de même aussi à craindre.

Jeudi, la journée débutera sous la grisaille avec de la brume et parfois du brouillard givrant. Après la lente dissipation des nuages bas matinaux, le soleil devrait de plus en plus s'imposer dans la moitié nord du pays l'après-midi. Au sud du sillon Sambre et Meuse, le temps restera généralement très nuageux et de faibles précipitations hivernales seront possibles. Les maxima oscilleront autour de -2 degrés en Hautes-Fagnes et de 0 à +3 degrés du nord au sud.

Vendredi, le ciel sera d'abord assez nuageux avec par moments quelques faibles précipitations hivernales dans le sud-est. Quelques ondées hivernales pourront toucher le littoral. Dans le courant de la journée, on attend du soleil sur l'ouest et aussi le centre. Les maxima oscilleront entre -2 degrés en Haute Ardenne et +3 degrés au littoral.