Nuages et ciel changeant

Il y aura d'abord encore pas mal de nuages en début de journée jeudi, puis le ciel sera plus changeant à partir de l'ouest, selon les prévisions de l'IRM.

Les nuages, d'abord assez nombreux et éventuellement encore porteurs de quelques gouttes (surtout dans le nord-est), céderont la place à un ciel plus changeant avec aussi des éclaircies depuis l'ouest. Les maxima seront compris entre 19 degrés en Hautes-Fagnes et 24 ou 25 degrés sur l'ouest du territoire avec des valeurs proches de 22 degrés à la côte. Le vent sera généralement modéré d'ouest à sud-ouest. Au littoral, il deviendra parfois assez fort en cours d'après-midi.