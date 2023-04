Nuages et éclaircies au programme de ce jeudi après-midi, des averses encore sur le sud

L'après-midi de ce jeudi sera partagée entre nuages et éclaircies - plus larges en région côtière - et les averses resteront d'actualité sur le sud­-est, selon les dernières prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). En fin d'après­-midi, le risque d'averses (orageuses) augmentera à nouveau sur le centre et le sud­-est du pays. Les maxima seront compris entre 7°C en Haute Ardenne et jusqu'à 13°C en Campine. Le vent sera modéré d'ouest­-sud­-ouest avec des rafales jusqu'à 50 km/h et, à la mer, il sera assez fort.