Nuages et éclaircies au programme de ce mercredi

Le temps restera sec dans la plupart des régions avec tout au plus l'une ou l'autre petite averse isolée ce mercredi. Le soleil se montrera nettement plus généreux sur l'ouest du pays. Les maxima varieront entre 19 degrés en haute Ardenne et 23 ou 24 degrés en Flandre, selon les dernières prévisions de l'IRM.

La nuit prochaine, le ciel deviendra étoilé à peu nuageux et quelques bancs de nuages bas pourront à nouveau se reformer, mais de manière nettement plus localisée. Les températures redescendront entre 9 degrés dans les Cantons de l'Est et 15 degrés sur l'ouest du pays.

Jeudi, la journée débutera sous un soleil souvent voilé par des bancs de nuages élevés. L'après-midi, les nuages s'épaissiront à partir du littoral mais le temps restera sec durant la plus grande partie de la journée. Il fera un peu plus chaud avec des maxima de 21 degrés en haute Ardenne à 25 ou 26 degrés dans de nombreuses régions.