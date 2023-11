Pluie d'étoiles filantes entre les gouttes, la semaine prochaine

Alimenté par la comète Tempel-Tuttle, l'essaim météoritique des Léonides atteindra son pic dans la nuit de vendredi à samedi prochain, avec une fréquence qui devrait monter à 20 voire 30 étoiles filantes par heure, signale le site spécialisé Meteovista.

Mais les jours précédents et suivants pourraient aussi offrir de belles opportunités d'observation, les plus propices se situant vers 5 heures du matin, depuis un poste le moins pollué possible par la luminosité.