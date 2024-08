Plus de 200.000 personnes isolées à la suite d'inondations au Bangladesh

D'importantes inondations à l'est du Bangladesh ont isolé près de 200.000 personnes, ont indiqué les autorités locales mercredi. La région fait face à des précipitations exceptionnelles, prévues jusqu'à vendredi au moins.

Shahina Akhter, cheffe de l'administration du district de Feni, a déclaré que trois sous-districts - Fulgazi, Chhagalnaiya et Parshuram - ont été particulièrement touchés par ces inondations causées par des intempéries exceptionnelles. Les habitants de ces régions sont dès lors bloqués, en raison de routes inondées.

Cela fait près d'une semaine que les fortes pluies et l'afflux d'eau en provenance des montagnes ont fait sortir de leur lit les rivières de l'est du Bangladesh. "L'armée et des volontaires locaux ont commencé à évacuer les personnes touchées par les inondations dans des endroits sûrs", a confié Mme Akhter à l'agence DPA. Aucun décès ni aucune disparition n'est pour l'heure annoncé.