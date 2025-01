Plusieurs cours d'eau en alerte de crue: voici les zones concernées

Le niveau d'eau de la Dendre était plus élevé que prévu ce samedi en raison des pluies persistantes. À Ninove, plusieurs rues et un chemin de halage ont été fermés jusqu'à 16h30. Toutefois, la prudence reste de mise aux abords du cours d'eau qui reste en état d'alerte.

La Sennette et le Canal Charleroi-Bruxelles sont en phase de préalerte. Au même titre que la Dyle et ses affluents, les affluents de la Haute Sambre, la Haute Sambre ainsi que l'Eau d'heure et ses affluents.

La Senne et ses affluents rejoint la Dendre et ses affluents dans cette situation synonyme de potentielles inondations avec un impact sur les infrastructures et les riverains. Quatre autres cours d'eau sont, eux, toujours en phase de préalerte de crue.

Ce soir et cette nuit, il pleuvra surtout sur l'est et le sud-est du pays. Les autres régions devraient conserver un temps souvent sec avec graduellement des éclaircies (parfois larges). Sur les sommets de l'Ardenne, les précipitations pourront adopter un caractère hivernal en fin de nuit. Les minima seront proches de 0 degré sur la plupart des régions.

Dimanche matin, de larges éclaircies avec risque de plaques de glace sont prévues au nord du sillon Sambre et Meuse. Au sud du sillon, il s'agira de nuages bas et d'un risque de brouillard. On pourra aussi y retrouver de faibles pluies résiduelles ou quelques flocons, mais ils s'évacueront rapidement par l'est. Par la suite, la plupart des régions profiteront d'un temps sec avec des éclaircies et assez bien de nuages élevés. Néanmoins, près de la France, les nuages se montreront rapidement plus menaçants. En fin d'après-midi, le ciel se couvrira sur l'ouest et le sud-ouest du pays avec déjà quelques pluies. Les maxima oscilleront entre 3 et 8 degrés.

Les prévisions pour début de semaine

Lundi, une zone de pluie relativement active (arrivée la nuit précédente par la France) quittera progressivement notre pays. Elle sera immédiatement suivie par des averses entrecoupées d'éclaircies. Un coup de tonnerre ne sera pas exclu. Les maxima se situeront entre 8 et 11 degrés sous un vent modéré à assez fort, parfois fort à la côte, de sud-ouest puis modéré de sud. Des rafales jusque 75 km/h pourront être relevées voire localement un peu plus.

Mardi, le ciel sera partiellement à très nuageux avec risque de quelques averses. Les maxima varieront entre 4 et 11 degrés.

Mercredi, la nébulosité sera variable avec un temps qui pourrait être plus sec. Les maxima oscilleront entre 5 et 9 degrés.