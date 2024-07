Prévisions météo: canicule dans le sud de l'Europe, et chez nous, quoi de prévu pour cette semaine?

Par la suite, sous l'influence d'une dépression se creusant dans le golfe de Gascogne, cette masse d'air prendra un caractère progressivement plus instable.

Une cellule anticyclonique sur l'Allemagne se déplacera progressivement vers l'Europe Centrale, enverra vers nos régions de l'air continental très chaud en provenance de la Péninsule Ibérique et de la France ce lundi, mardi et mercredi.

Ce soir et cette nuit, le ciel sera pratiquement serein. Le minima seront compris entre 10 degrés en haute Ardenne à 16 degrés en plaine. Le vent sera faible d'est à sud-est.

Aujourd'hui, le temps sera estival avec du soleil et parfois quelques voiles de nuages élevés. Les maxima, en hausse, oscilleront autour de 23 degrés en Hautes Fagnes, 26 degrés à la côte et 27 ou localement 28 degrés dans le centre. Le vent d'est à sud-est sera faible à parfois modéré. Le long du littoral, une brise de mer modérée de nord-est s'enclenchera l'après-midi.

Jeudi, le temps sera chaud, lourd et instable avec développement d'averses orageuses à partir de la France. Les maxima varieront entre 23 et 27 degrés avec généralement peu de vent.

Mercredi, le temps sera lourd et très chaud avec du soleil mais également un risque d'ondées orageuses, surtout sur le sud du pays. Les températures atteindront 25 à 30 degrés avec un vent généralement modéré de nord-est.

Retour au calme vendredi

Vendredi, quelques averses pourront encore se produire, surtout sur l'est du pays. Le temps redeviendra graduellement plus sec à partir de l'ouest avec davantage d'éclaircies. Sous l'action d'un vent modéré d'ouest à nord-ouest, il fera moins chaud avec des maxima de 21 à 25 degrés.

Week-end instable

Samedi, une zone de pluie peu active envahira le nord-ouest du pays. Au sud du sillon Sambre et Meuse, le temps restera généralement sec avec des éclaircies. Avec un vent modéré de sud-ouest, les maxima varieront entre 20 et 24 degrés.

Dimanche, le risque de faibles pluies concernera surtout le sud du sillon Sambre et Meuse. Un temps plus sec avec des éclaircies reviendra en Flandre. Les maxima varieront entre 21 et 25 degrés avec un vent modéré d'ouest à sud-ouest.