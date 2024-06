Prévisions météo: des températures en hausse, jusqu'à 28 degrés ce mardi

Mardi soir et la nuit suivante, le temps restera peu nuageux à serein avec très localement un peu de brume ou de brouillard. Les minima oscilleront entre 12°C sur les sommets de l'Ardenne et 17°C en plaine sous un vent faible, parfois modéré à la côte, de nord-est.

La journée de mardi débutera par un ciel bien dégagé. En cours de journée, des cumulus feront leur apparition mais le soleil restera bien présent. À la côte, le ciel restera serein, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Les maxima poursuivront leur ascension avec des valeurs comprises entre 23°C au littoral ou en Hautes-Fagnes et 27 à 28°C en plaine. Le vent faible d'est à nord-est deviendra plus modéré l'après-midi et s'orientera au nord-nord-est sur l'ouest du pays.

Mercredi, le temps sera à nouveau bien ensoleillé le matin. Plus tard en journée, des nuages cumuliformes se développeront mais le temps restera généralement sec. Les maxima se situeront autour de 24°C au littoral, entre 24 et 27°C au sud du sillon Sambre et Meuse, et entre 27 et 29°C ailleurs. Le vent sera souvent faible et variable ou de secteur est à nord-est. L'après-midi, une brise modérée de nord à nord-est se lèvera dans la région côtière.

Jeudi, le temps restera d'abord sec sous un ciel peu à partiellement nuageux. Des nuages cumuliformes se développeront toutefois en cours de journée et pourraient déjà donner lieu à quelques averses isolées. Il fera encore chaud avec des maxima de 24°C à la côte ainsi qu'en Hautes-Fagnes et de 26 à 28°C dans le centre. Une zone pluvio-orageuse devrait toucher le pays en fin de nuit suivante, avec risque de précipitations intenses.

Vendredi matin, des pluies ou des averses (orageuses) devraient encore toucher une partie de notre territoire (et probablement plutôt la moitié est), avant de laisser place à un temps plus sec et assez ensoleillé à partir de l'ouest. Il fera sensiblement moins chaud avec des maxima de 17 à 22 degrés et un vent généralement modéré de secteur ouest à nord-ouest.