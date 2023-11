Prévisions météo: la pluie sera moins tenace que les jours précédents... mais toujours présente

Le ciel sera changeant et quelques averses se produiront par endroits, mais celles-ci seront nettement moins fréquentes et intenses que les précipitations des jours précédents.

Les maxima se situeront entre 7 ou 8 degrés sur les hauteurs ardennaises et 11 à 12 degrés en plaine. Le vent sera modéré d'ouest-sud-ouest dans l'intérieur des terres et assez fort à fort de secteur ouest à la mer, avec des rafales proches de 50 km/h.

Plus tard dans la journée

En soirée, le temps deviendra sec et les éclaircies s'élargiront. Durant la nuit, des nuages bas se formeront au sud du sillon Sambre et Meuse et pourront limiter la visibilité sur les hauteurs.