Prévisions météo: la semaine se termine comme elle a commencé, sous la grisaille, à quoi s'attendre pour les prochains jour?

L'après-midi, la tendance aux averses se cantonnera au nord-est du pays. Ailleurs, le temps deviendra généralement sec, mais avec assez bien de nuages. Les maxima se situeront entre 1 ou 2°C en Hautes Fagnes et 8 ou 9°C à la Côte. Durant la nuit de dimanche à lundi, le ciel se couvrira progressivement et des précipitations tomberont à partir de l'ouest. Celles-ci prendront la forme de pluie en basse et moyenne Belgique, et de neige fondante ou de neige en Ardenne, en fin de nuit au-dessus de 300-400 m. Les minima se situeront entre -1 ou 0°C sur les hauteurs de l'Ardenne et 4 ou 5°C au littoral.

Lundi, une perturbation traversera notre pays d'ouest en est. Le ciel sera couvert avec des périodes de pluie en basse et moyenne Belgique, et de neige (fondante) en haute Belgique qui se transformera l'après-midi temporairement en pluie. Une accumulation de 5 à 10 cm de neige fraîche pourra donc d'abord se former en haute Ardenne. Les maxima se situeront entre 0 et 3°C en Ardenne, entre 5 et 8°C dans le centre et jusqu'à 9°C sur l'ouest du pays.