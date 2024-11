Prévisions météo: quelques éclaircies mais pas seulement, voici ce qui est prévu pour ce long week-end

La nuit prochaine sera encore marquée par une atmosphère calme et humide favorisant à nouveau la présence d'une importante couverture de nuages bas avec parfois de la brume et du brouillard. Les minima varieront entre 4 et 9 degrés.

La grisaille matinale sera assez répandue ce samedi . Des éclaircies se propageront ensuite en haute Belgique, mais la couverture nuageuse restera tenace sur les autres régions avec encore la possibilité d'un peu de bruine localisée. En fonction des éclaircies, les maxima varieront entre 9 et 12 degrés.

Dimanche, la grisaille sera à nouveau répandue avec des nuages bas, de la brume et parfois quelques faibles bruines. L'après-midi, quelques rares éclaircies seront possibles, notamment sur l'ouest et le nord-ouest du pays. Les maxima s'échelonneront entre 11 et 13 degrés.

Lundi, l'IRM annonce qu'un front froid traversera rapidement notre pays de la côte vers l'Ardenne, avec de faibles pluies ou de la bruine le matin. Il sera suivi d'un ciel changeant, avec une alternance d'éclaircies et de passages nuageux pouvant laisser échapper une averse, surtout sur la moitié nord du territoire et en Ardenne. Les maxima seront compris entre 8 et 12 degrés.

Mardi, le temps sera perturbé avec de nombreux nuages, quelques éclaircies et de fréquentes averses ou périodes de pluie avec la possibilité d'un peu de grésil sur les hauteurs. Les maxima seront compris entre 5 degrés en Hautes-Fagnes et 11 degrés au littoral.