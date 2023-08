Production record d'énergie éolienne en juillet, en comparaison avec les étés précédents

Dans le détail, 692 GWh d'énergie éolienne offshore ont été produits le mois dernier, tandis que sur terre, la production a atteint 464 GWh. Au total, la production s'est élevée à 1.156 GWh contre 787 GWh lors du record précédent. C'était en août 2021.

Le mois de juillet n'a pas démérité non plus en termes d'énergie photovoltaïque, même si avec 905 GWh enregistrés, le résultat est inférieur à celui de l'an passé. Selon Elia, ce fléchissement est notamment dû au fait que, ces derniers temps, de plus en plus de panneaux solaires ont été installés, ce qui réduit le nombre d'heures d'ensoleillement nécessaires pour atteindre les mêmes chiffres (que les années précédentes).