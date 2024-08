Quelques nuages ce jeudi après-midi mais des températures toujours estivales

Le ciel sera partiellement nuageux à parfois très nuageux avec un risque de quelques gouttes en Ardenne, selon les dernières prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Sur le nord-ouest de la Belgique, il fera plus frais avec des maxima de 20 à 24 degrés. Ailleurs, les maxima varieront entre 24 et 27 degrés, voire localement 28 degrés en Gaume.

Ce jeudi soir et la nuit prochaine, la nébulosité deviendra très abondante au sud du sillon Sambre et Meuse et avec des pluies ou averses. Dans les autres régions, le temps restera sec avec des éclaircies surtout sur le nord-ouest. Les minima varieront entre 13 degrés sur l'ouest du pays et 18 degrés en Gaume.

Vendredi, la journée débutera sous les nuages et la pluie sur la moitié sud-est du pays. Sur le nord-ouest, le ciel sera peu nuageux. En cours de journée, la zone de pluie remontera lentement vers le nord-ouest. Au sud du sillon Sambre et Meuse, le temps deviendra graduellement plus sec. Les températures pourront encore atteindre 27 degrés en Gaume. Dans les autres régions, les maxima varieront généralement entre 18 et 22 degrés.