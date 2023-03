Rafales de vent et pluie copieuse attendues jeudi

Le temps restera très nuageux à couvert, mercredi après-midi, accompagné de précipitations, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM) à la mi-journée. Elles pourront adopter un caractère hivernal en Flandre et sur les Hautes Fagnes. Dans la moitié sud-est, les pluies seront plus régulières et relativement intenses.

Les maxima varieront entre 2 degrés dans le nord et l'ouest et 10° en Lorraine belge et dans le Hainaut près de la frontière française. Le vent sera généralement faible à modéré. Des rafales pourront toutefois atteindre 60 km/h au sud du sillon Sambre et Meuse.

Ce soir et la nuit prochaine, une nouvelle zone de précipitations active traversera le pays avec de la pluie (intense), ou localement de la neige fondante près des Pays-Bas. Les minima varieront entre 8 degrés en Lorraine belge et 1 degré le long de la frontière néerlandaise. Le vent sera faible à modéré, voire assez fort sur le sud du territoire.

Jeudi, de nouvelles pluies arroseront la Belgique, plutôt copieusement l'après-midi et en soirée. Les températures, plus douces, seront comprises entre 6 et 13 degrés. En soirée, le mercure continuera de progresser dans le nord du pays. Le vent sera modéré à localement assez fort avec des pointes de 50 à 70 km/h.

Vendredi, il fera très variable avec des périodes de pluies (modérées) ou des averses, qui pourront adopter un caractère hivernal en soirée dans l'est et le nord-est. Le vent sera à nouveau de la partie. Les maxima oscilleront entre 6 et 10 degrés.