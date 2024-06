Temps assez venteux avec de nouvelles pluies ou averses

Quelques pluies ou averses seront encore possibles en début de journée samedi, puis le temps redeviendra temporairement plus sec avec quelques embellies passagères. Les nuages se reformeront ensuite assez rapidement, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM), et de nouvelles pluies ou averses parfois assez soutenues reviendront en cours d'après-midi et en soirée, principalement en Flandre.

Les maxima varieront entre 14°C en Haute Ardenne et 18°C en Flandre. Le vent de sud-ouest sera modéré à souvent assez fort, le long du littoral parfois fort. Les rafales pourront atteindre 60 km/h.

La nuit prochaine, le risque de pluie et d'averses persistera en Flandre. Sur le centre du pays et en Ardenne, le risque de précipitations sera plus réduit. Le ciel restera assez nuageux. Les minima varieront entre 9°C et 13°C. Le vent redeviendra généralement modéré.