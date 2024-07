Tous les incidents sur les voies ferrées résolus

Selon le gestionnaire de l'infrastructure, le trafic ferroviaire a pu reprendre entre les gares de Malines-Nekkerspoel et de Kontich-Lint. Un arbre était tombé sur les voies. Il a également repris entre les gares de Heike et de Willebroek, et entre celles de Weerde et de Malines après le déblayage d'un arbre.

Idem entre Heist-op-den-Berg et Lierre, où un arbre était tombé sur la caténaire. Enfin, le trafic ferroviaire a pu reprendre entre Londerzeel et Heike, où la caténaire avait également subi des dégâts.