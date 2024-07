Très nuageux et encore de la pluie

Le ciel sera généralement très nuageux vendredi après-midi, avec des périodes de pluie ou d'averses, selon les prévisions de l'IRM. En début d'après-midi, des pluies continues affecteront encore l'est et le nord-est du pays. Il fera frais pour la saison avec des maxima de 14 à 17 degrés, et plutôt de l'ordre de 19 degrés en Lorraine belge. Le vent sera modéré, et d'abord encore assez fort à la côte, de secteur nord à nord-ouest.

Vendredi soir et durant la nuit, le temps restera variable avec des averses; celles-ci concerneront d'abord l'est et le centre du pays en soirée, alors que des éclaircies se développeront à partir de l'ouest. En seconde partie de nuit, une nouvelle zone d'averses atteindra le territoire à partir de l'ouest alors que le temps deviendra sec sur l'est. Les minima seront compris entre 9 et 14 degrés, sous un vent faible à modéré dans l'intérieur des terres, d'abord de secteur nord-ouest, revenant ensuite au secteur ouest à sud-ouest. A la côte, le vent restera modéré à assez fort de secteur nord-ouest.

Samedi, temps variable avec d'abord quelques averses locales. L'après-midi, temps sec sur l'ouest et le nord-ouest, avec davantage d'éclaircies. Maxima de 15 à 20 degrés.