Un après-midi généralement sec avec quelques éclaircies

La nébulosité sera variable avec quelques averses éparses au sud du Sillon Sambre et Meuse mercredi après-midi, annonce l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin de mi-journée. Dans les autres régions, le temps sera partiellement ou parfois encore très nuageux avec un risque d'averse. En bord de mer et sur l'extrême ouest, le temps deviendra souvent ensoleillé. Il fera frais avec des maxima de 12°C dans les Hautes Fagnes, 15°C au littoral et 17 ou 18°C dans le centre. Un vent faible à généralement modéré soufflera de l'ouest au nord-ouest.

En soirée, le ciel sera peu nuageux à partiellement nuageux sur le nord-ouest du pays, avec éventuellement encore une averse très localisée. Sur la partie sud-est du pays, le risque de quelques averses locales persistera et sera plus élevé. Cette nuit, le temps deviendra sec et peu nuageux en de nombreux endroits.

Plus tard dans la nuit, du brouillard ou des bancs de nuages bas pourront se développer, surtout en Ardenne. Les minima se situeront entre 3 et 4°C en Haute Ardenne et 9°C à la Côte.