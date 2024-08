Un dimanche au soleil, surtout à l'ouest

Les dernières pluies quitteront l'est du pays en début de journée dimanche, avec quelques ondées résiduelles encore possibles sur le relief jusqu'en fin de matinée; elles laisseront ensuite la place à un temps calme et sec sur l'ensemble du pays, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). La moitié ouest bénéficiera déjà de larges éclaircies durant l'avant-midi; sur l'est, les champs nuageux, d'abord encore assez nombreux, se morcelleront progressivement.

L'après-midi, le ciel deviendra changeant partout avec alternance d'éclaircies et de champs nuageux. Le soleil se montrera plus généreux au littoral. Les maxima seront compris entre 18°C sur les hauteurs de l'Ardenne et 23 ou 24°C en Flandre. Le vent faible d'ouest à nord-ouest deviendra parfois modéré en cours de journée.

La nuit prochaine, le ciel sera étoilé à peu nuageux. En fin de nuit, un peu de brume ou quelques bancs de brouillard locaux feront leur apparition, surtout dans le creux des vallées de l'Ardenne et sur l'ouest du pays. Les températures redescendront entre localement 8°C en Ardenne et 14°C en bord de mer. Le vent généralement faible d'ouest à nord-ouest s'orientera entre le sud et le sud-ouest.