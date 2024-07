Un "dôme de chaleur" sur le sud de l'Europe: qu'est-ce que ce phénomène et pourrait-il arriver en Belgique?

Un dôme de chaleur est un anticyclone qui est particulièrement en place. On en retrouve un pour l'instant dans le sud de l'Europe. Les pays où les températures sont les plus élevées, c'est en Espagne, en Grèce, en Italie et au Portugal. En fait, ces pays sont sous une sorte de dôme, une cloche qui empêche les perturbations d'entrer.

Par perturbation, on entend les nuages ou la pluie qui pourraient faire baisser la température. Pourquoi? Parce que l'air chaud est "coincé" sous cette cloche.