Un jeudi d'abord assez ensoleillé, avant l'arrivée de nuages

La journée de jeudi sera d'abord assez ensoleillée avant le retour de davantage de nuages et la possibilité d'une averse sur l'ouest en fin de journée, informe l'Institut royal météorologique dans son bulletin matinal.

La journée débutera avec assez bien de soleil et des nuages élevés parfois assez nombreux. En cours d'après-midi, les nuages moyens se feront également plus nombreux depuis la France et vers le soir, une averse locale pourra se produire dans l'ouest.

Il fera plus chaud avec des températures de 18 à 21 degrés en Ardenne et jusqu'à 24 degrés dans les autres régions. Le vent de sud-est soufflera modérément.