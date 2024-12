Les mutuelles ont perdu de 1,2 million d'euros l'an dernier: voici pourquoi

Près d'un demi-million de Belges sont malades depuis plus d'un an. Face à cette situation, le gouvernement De Croo a élaboré un plan "Retour au Travail" qui prévoit notamment des sanctions pour ceux qui ne collaborent pas suffisamment à leur réintégration. Sont visés non seulement les employeurs et les travailleurs, mais aussi les mutuelles qui paient les allocations des malades de longue durée et les accompagnent. Elles peuvent perdre une partie de leur financement si elles n'assument pas certaines tâches.

C'est ce qui s'est produit pour la première fois l'année dernière. La mutuelle socialiste s'est vu refuser le montant le plus important avec 822.000 euros, suivie par les mutualités libres (214.000 euros) et la mutuelle libérale (193.000 euros). Il n'y a pas eu de conséquences financières pour les mutuelles chrétienne et neutre.