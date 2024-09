Un mois d'août plus chaud et ensoleillé que la moyenne

Le mois d'août a enregistré des températures supérieures aux normales de saison, ainsi qu'une période d'ensoleillement plus longue que la moyenne, selon le rapport mensuel de l'Institut royal météorologique (IRM). Août est également devenu le onzième mois consécutif avec des précipitations plus importantes que la normale.

Tout comme juillet, le mois d'août a également connu une journée de forte chaleur. Une température de 34 degrés a en effet été observée le 12 août dans la commune bruxelloise. La température maximale la plus élevée du mois a quant à elle été enregistrée le 12 août à Zele, avec 36 degrés.

Pour la première fois depuis janvier, Uccle a connu un mois plus ensoleillé que la moyenne, avec une durée totale d'ensoleillement de 235 heures et 11 minutes à Uccle, contre une normale de 192 heures et 26 minutes.

Le mois d'août est par ailleurs devenu le onzième mois consécutif avec des précipitations supérieures à la moyenne. A Uccle, 152,9 mm de pluie sont tombés, contre une normale de 86,5 mm. Sur l'ensemble du réseau climatologique de l'IRM, le total journalier le plus élevé a été mesuré le 13 août à Sivry, avec 46,5 mm de pluie. Enfin, neuf jours d'orage ont été enregistrés sur l'ensemble du mois.