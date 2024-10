Un temps doux ce mercredi avec jusqu'à 23 degrés

Il fera très doux mercredi avec une alternance entre des éclaircies et des nuages moyens ou élevés. Les maxima varieront entre 17 et 23 degrés, selon les prévisions de l'IRM à l'aube.

Le temps sera très doux avec un ciel assez ensoleillé malgré la présence de champs nuageux de moyenne et de haute altitudes. Une petite averse isolée n'est pas exclue sur l'est du pays l'après- midi. Les maxima varieront entre 17 degrés en haute Ardenne et 22 à 23 degrés en plaine. Le vent sera généralement modéré de sud à sud- est, sur les crêtes de l'Ardenne, parfois assez fort avec des pointes de 50 km/h.

Durant la nuit de mercredi à jeudi, la nébulosité deviendra graduellement plus abondante, puis une zone de pluie envahira le pays par la France en concernant essentiellement la moitié ouest du pays. Les minima seront compris entre 12 degrés en haute Ardenne et 17 degrés en Flandre Le vent sera généralement modéré de sud à sud-est, sur les crêtes de l'Ardenne parfois assez fort avec des pointes de 50 km/h.