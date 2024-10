Un temps doux mais nuageux jeudi

Les températures seront douces, avec 16 ou 17°C en haute Ardenne et 19 à 20°C en basse et moyenne Belgique. La barre des 21°C pourrait même être atteinte en Campine. Le vent soufflera modérément de secteur sud-ouest avant de faiblir, devenant de direction variable.

Jeudi soir et pendant la nuit, les averses ou périodes de pluies s'abattront sur la Belgique, en provenance de France. La pluie se fera plus menaçante dans le centre et l'ouest. Quelques averses pourront être intenses et orageuses. En cours de nuit, brume et brouillard pourront apparaître, surtout dans l'est. Il fera entre 11 et 15°C.