Un temps généralement sec lundi, avant une journée très chaude mardi

Il fera d'abord sec partout ce lundi, avec des éclaircies parfois larges. En cours de journée, la nébulosité deviendra abondante avec le risque d'une averse sur le nord-ouest et quelques gouttes de pluie ailleurs. Le temps restera toutefois sec sur la plupart des régions, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique. Les maxima s'échelonneront entre 18 et 22 degrés selon l'ensoleillement. Le vent sera faible à modéré de secteur sud-ouest puis plutôt de direction variable. En bord de mer, le vent s'orientera au nord-nord-est durant l'après-midi.

Ce soir, le ciel sera généralement très nuageux avec, surtout sur l'ouest du pays, quelques faibles pluies. Après minuit, des éclaircies parfois larges apparaîtront dans l'intérieur du pays. Les minima seront compris entre 10 et 16 degrés. Le vent sera faible à modéré d'est à sud-est.

Mardi, le temps sera assez ensoleillé du centre à l'est du pays avec des nuages d'altitude devenant toutefois plus nombreux l'après- midi. Sur l'ouest du territoire, le ciel sera plus nuageux avec déjà le risque d'une ondée le matin. Dans le courant de l'après- midi et en soirée, une zone pluvio-orageuse traversera le pays d'ouest en est. Les orages pourront être intenses par endroits avec de la grêle et des bourrasques de vent. Les maxima seront compris entre 22 degrés à la mer et 28 à localement 30 degrés en plaine. Le vent sera généralement modéré de sud-est, mais il s'orientera au secteur ouest après les averses.