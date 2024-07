Un week-end encore frais avant le retour d'un peu chaleur la semaine prochaine

"Voilà l'été, voilà l'été!" La rengaine est tentante, mais il faudra s'armer d'un peu de patience. Le week-end s'annonce encore frais pour la saison, alors que l'Institut royal météorologique (IRM) prévoit une température maximale de 20°C. Les Belges devront attendre mardi et ses maxima de 28°C pour pousser la chansonnette.

Vendredi après-midi, le ciel boudera notre plaisir et fera grise mine, surtout sur la moitié nord du pays. Les éclaircies se développeront ensuite depuis le sud. Le mercure atteindra ses valeurs maximales en fin de journée et indiquera 17°C à 21°C. Le vent soufflera assez fort sur le relief ardennais et même fort à la mer. Des rafales de 50 à 60 km/h ne sont pas à exclure.

En soirée, la Belgique profitera d'un temps sec généralisé, malgré la persistance de champs nuageux sur le nord du territoire. La pluie reviendra sur la région côtière à l'aube. Les minima s'ébroueront à 12°C en Haute Belgique et à 17°C ailleurs, sous un vent renforcé en fin de nuit.